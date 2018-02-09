أمير عسير يوجّه بعدم إطلاق لقب ” شيخ ” إلا على من يحملون مؤهلاً شرعياً أو مشايخ القبائل

محمد بن طحيطح(صدى):

عمم الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، على جميع المحافظات والمراكز التابعة لإمارة عسير، بمنع استخدام لقب “شيخ” إلا على من يحملون مؤهلات شرعية في سلك القضاء وسواهم، أو مشايخ القبائل المعينين في مناصبهم بأوامر رسمية، ويحملون أختاماً رسمية من الجهات المختصة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن التعليمات المنظمة لأوضاع المشايخ تقضي بعدم إطلاق لقب “الشيخ” إلا على الأشخاص الذين يجيز النظام والتعليمات المرعية إطلاقه عليهم.

ودعا أمير عسير في تعميمه إلى التقيد بالتعليمات المبلغة بخصوص لقب “الشيخ”، وحصر إطلاقه على من يستحقون ذلك ممن ورد ذكرهم.