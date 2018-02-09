العبادي: إجراء الانتخابات فى موعدها حفاظا على سيادة الدستور

بغداد(صدى):

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الخميس، أن الحكومة بدأت العمل فى المصالحة المجتمعية بعد تحرير الأراضى من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات فى وقتها المحدد حفاظا على سيادة الدستور.

وقال مكتب العبادى – فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية – إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى استقبل فى مكتبه وفدا من المعهد الأمريكى للسلام ، موضحا أن الوفد أشاد بالانتصارات التى تحققت ضد (داعش) وتحرير أرض العراق من الارهاب ، وكذلك خطة الحكومة لإعادة أعداد كبيرة من النازحين الى مناطقهم المحررة.

وأشار رئيس الوزراء العراقى الى وجود ثقة كبيرة من المواطنين بالأجهزة الأمنية وأضاف “رسالتنا للكتل السياسية هى أننا حاربنا (داعش) معا ، فلنعمل معا لإعادة الإعمار”.