رئيسة الوزراء البريطانية تطمئن مسؤولى الشركات اليابانية حول بريكست

لندن(صدى):

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، مسؤولى الشركات اليابانية العاملة فى لندن وتحدثت معهم عن “فرصة” الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع اعترافها بان ذلك لن يكون “مهمة سهلة”.

وقالت ماى: “بالطبع إدرك أن خروج بريطانيا المقبل من الاتحاد الأوروبى ليس مهمة سهلة، لكن المهم أنه يقدم الفرصة لعقد اتفاقات تجارة حرة حول العالم”.

وتنوى بريطانيا العمل لإبرام اتفاقات تجارية حرة مع شركائها التجاريين ما أن تغادر الاتحاد الأوروبى العام المقبل.