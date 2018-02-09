هيومن رايتس: القوات الكردية أعدمت عناصر داعش جماعيا

بغداد(صدى):

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، قوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب “جرائم حرب”، من خلال تنفيذ “عمليات إعدام جماعى” بحق عناصر يشتبه بانتمائهم إلى داعش.

واستند تقرير للمنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرا، إلى شهادة عنصر سابق فى قوات الأسايش وستة مواطنيين آخرين. وبحسب التقرير، فإن قوات البشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب فى مدرسة فى ساحل المليحة، وهى منطقة تبعد 70 كيلومترا شمال غرب مدينة الموصل.

ومن ثم اقتادتهم قوات الاسايش الكردية إلى سجن فى شيكليا، على بعد 45 كيلومترا، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا فى مقبرة جماعية.