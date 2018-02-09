اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في إيطاليا

روما(صدى):

اشتبكت الشرطة الإيطالية مع محتجين من أنصار الحزب الإيطالي اليمينى المتطرف فورزا نوفا الذين نظموا مظاهرة احتجاجية بعد العثور على جثة فى بلدة ماشيراتا الإيطالية فى الأسبوع الماضى.

وأظهرت صورا بثتها وكالة فرانس برس، مظاهرة غير مصر بها انصار الحزب الإيطالى اليمينى المتطرف بعد العثور على جثة فتاة مقطعة فى بلدة إيطالية، فيما اندلعت مواجهات ومناوشات بين الشرطة والمحتجين.

والأسبوع الماضى، اعتقلت الشرطة رجلا إيطاليا فتح النار على مهاجرين أفارقة فى مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا، مما أدى إلى إصابة 6 مهاجرين فى هجوم، قالت الشرطة إن له دوافع عرقية.