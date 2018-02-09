 حقيقة توتر العلاقة الزوجية بين ترامب وميلانيا

واشنطن(صدى):

في رفض منها أمام كاميرات وسائل الإعلام، للإمساك بيد زوجها، خمنت عدة صحف أمريكية وجود توتر في العلاقة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وزوجته ملانيا ترامب فى الآونة الأخيرة.

وتعرض ترامب إلى مواقف محرجة أمام عدسات الصحفيين وكاميرات الفضائيات بسبب فشله فى الإمساك بيد زوجته ميلانيا فى الزيارات الرسمية فى ظل اتهامات يوجهها إعلاميات وموظفات أمريكيات ضد ترامب حول التحرش الجنسى بهن وإقامة علاقات جنسية مع أخريات.

واتهمت أكثر من 16 امرأة ترامب بالتحرش الجنسى فى السنوات التى سبقت دخوله المعترك السياسى، إلا أنه نفى معرفته بالنساء اللائى اتهمنه بالتحرش الجنسي، وقال إن ادعاءاتهن هجوم سياسى ينفذه الديمقراطيون.