ضبط 5 أطنان من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية في مكة

علي القحطاني (صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، من الإطاحة بثلاجة للمواد الغذائية في حوش عشوائي وغير مرخصة، حيث وجدت فيها 5 أطنان من اللحوم والأسماك، بعضها مجهول المصدر، والبعض الآخر منتهي الصلاحية أو مخزن بطريقة عشوائية.

وأوضح المهندس ممدوح عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية، وفقاً لـ “المدينة”، أن البلدية داهمت موقع الثلاجة بمشاركة فرقة من الدوريات الأمنية، وصادرت المواد الغذائية والموجودة فيها، وأغلقت الحوش العشوائي، واحتجزت سيارة “ميكروباص” تابعة للثلاجة.