وفقا لظروف المنطقة.. التعليم تعد مناهج جديدة خاصة لطلبة الحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

ناقشت شركة تطوير مع إدارات التعليم في الحد الجنوبي، موضوع إعداد مناهج تعليمية خاصة لمدارس الحد الجنوبي، تتواءم مع الظروف التي تعيشها تلك المناطق.

واستعرض النقاش، أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط الدراسية المتعلقة بالمناهج التعليمية، وطرح الحلول المنهجية القائمة والبدائل المقترحة لكل مرحلة من المراحل التعليمية، والتي تصب في مصلحة أبناء المنطقة.

وأكدت ورشة عمل مشتركة جمعت إدارات تعليم الحد الجنوبي وشركة تطوير، أهمية مساندة جهود وزارة التعليم في عدم تأثر التحصيل الدراسي لدى الطلبة، بتكثيف البدائل التعليمية في المدارس، عبر مفهوم قيادة المناهج، والاستمرار في تقديم وتطوير حزم الحلول الإلكترونية، عبر بيئة تعليمية افتراضية بمناطق ومحافظات الحد الجنوبي.