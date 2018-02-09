حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة واجزاء من شمال المملكة .

كما يتوقع تكون الضباب وارتفاع نسبة الرطوبة على الاجزاء الغربية والجنوبية الغربية من الساحل البحر الاحمر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة تتحول مساءً الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .