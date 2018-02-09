اليوم.. تريزيجيه يبحث عن تألق جديد مع قاسم باشا فى الدورى التركى

نواف السالم(صدى):

يشارك اللاعب المصرى محمود تريزيجيه، مع قاسم باشا على ملطية سبور فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، بملعب “لنونو مالاتيا”، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى التركى.

ويحتل قاسم باشا المركز الـ 11 فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 25 نقطة، خلف ملطية سبور صاحب المركز العاشر بفارق نقطة واحدة.

ويسعى محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر، لمواصلة تألقه مع قاسم باشا، بعدما سجل “هدفين” فى فوز ناديه على بلدية آكهيسار سبور بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بملعب “قاسم باشا”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى التركى.