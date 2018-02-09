طفلة الطائف تجذب أمير مكة خالد الفيصل

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر، مقطع فيديو لأمير مكة الأمير خالد الفيصل، وهو يتفاعل مع الطفلة شذى الطويرقي التي قدمت فقرة في حفل تدشين المشروعات الصحية في الطائف الاثنين الماضي.

وظهر من خلال المقطع تقديم الطفلة الحاصلة على المركز الرابع عربيًا في تحدي القراءة العربي لعام ٢٠١٧م، فقرة تشيد بإنجازات “الفيصل”، وعقب انتهاء الفقرة أشاد الأمير بالطفلة التي استرسلت قائلة إنها مواطنة مثل أي مواطن آخر، وتتمنى خدمة وطنها، وتقديم الأفضل له.

يُشار إلى أن الأمير خالد الفيصل يواصل هذه الأيام جولاته التفقدية والتي تشمل محافظة الطائف ومحافظات شرق مكة المكرمة، والتي يدشن ويتفقد خلالها عددًا من المشروعات ويلتقي المواطنين والمسؤولين.