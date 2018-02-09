احتضان 20 فعالية بـ بيت سيدة المدن ضمن مهرجان الجنادرية الـ 32

عادل الحربي (صدى):

تشارك 20 فعالية ضمن بيت منطقة المدينة المنورة “سيدة المدن” بمهرجان الجنادرية في دورته الـ32، التي انطلقت يوم أمس السابع من فبراير 2018م في الجنادرية بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإشراف وزارة الحرس الوطني.

وتتنوع فعاليات بيت “سيدة المدن” بين الشعبية كسوق المناخة الشعبي السوق الأشهر في تاريخ المدينة المنورة، والمنتجات الزراعية والعمرانية التي تحكي التراث العمراني القديم للمدينة، والثقافية كأذان المسجد النبوي والخط العربي، والاجتماعية والتراثية كالسفرة الرمضانية في المسجد النبوي والذي يقيمها بيت المنطقة يومي الاثنين والخميس، والمرأة والطفل، والعديد من الفعاليات.

‏ويستقبل بيت منطقة ‫المدينة المنورة بمهرجان ‫الجنادرية زواره بفعاليات عدة، تُبرز ملامح من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحافظاتها، بإشراف ومتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد، وبمشاركة العديد من أبناء المدينة المنورة بقيادة المستشار محمد بن مصطفى النعمان.