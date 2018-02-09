رئيس الاتحاد: نائبة القنصل الأمريكي كانت مهتمة بزيارة الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حمد الصنيع إن المستشار تركي ال الشيخ منذ البداية وجه بتقارب البيت الاتحادي، متمنيا التقارب من أعضاء شرف الاتحاد خلال الفترة المقبلة والأبواب مفتوحة.

وأضاف الصنيع خلال برنامج “أكشن يا دوري” أن نائبة القنصل الأمريكي كانت مهتمة بزيارة الاتحاد والإطلاع على الوضع الرياضي، وتم تبادل بعض الأفكار والمقترحات للتعاون مع نائبة القنصل الأمريكي.

وأوضح الصنيع، أن التعامل مع إيقاف لاعبين الاتحاد بشكل قانوني دون وجود تجاوزات، كما أن قرار إيقاف 3 لاعبين من الاتحاد كانت قاسية جدا ولم تكن مستحقة.

وأكد أن الحركة الرياضية السعودية تمر بمرحلة تصحيح ولابد من وجود الأخطاء، وأنه منذ قدومنا للعمل بالإدارة والظروف تزداد صعوبة على الاتحاد.