ننشر جدول المخالفات والعقوبات الجديد لنظام العمل

نايف السالم(صدى):

نشرت جريدة أم القرى، قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، باعتماد جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، لمواكبة المتغيرات والتطورات في سوق العمل.

وتضمن جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد التعديل عليه، إضافة عقوبات والتعديل على أخرى، حيث تمت فرض عقوبة على عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم بفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وشمل الجدول تغريم صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته بغرامة قدرها ألفي ريال تتعدد بتعدد العمال.

كما أشار إلى فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أي من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل.