رئيس الهلال: الديربي لا يخضع للمقاييس

نواف السالم(صدى):

قال الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، إن الديربي لا يخضع للمقاييس وبحسب الفرص بالشوط الثاني كان الهلال الأقرب للفوز، كما أن التنافس هو حلاوة الدوري.

وأضاف بن سعد، خلال مداخلة ببرنامج “أكشن يا دوري” أن كل شيء من الجمهور مقبول لكن بعض الكتاب والإعلاميين يعتقدون أن المدرب ريفاس “آسيوي”، وأنهم يعملون للحصول على الدوري وتجاوز المجموعة الآسيوية.

وأوضح بن سعد أن رئيس هيئة الرياضة حريص على دعم كل الأندية وأعضاء شرف الهلال يدعمون الفريق دائما وتوقف البعض قد يكون لأسباب شخصية.