سلمان المالك: التعادل مع فريق الهلال كان عادلا

نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي النصر سلمان المالك إن التعادل مع فريق الهلال كان عادلا وكان بإمكاننا أن نخطف أهداف أكثر، مضيفا أن الهدف الأساسي هو المنافسة على بطولة كأس الملك فالمنافسة بين الهلال و النصر دائما قوية.

وأضاف المالك خلال برنامج “أكشن يا دوري” أنه لا يعتبر التعادل فوز وأن جميع المباريات ستكون استعدادا لبطولة كأس الملك، كما أن عودة الجمهور تعيد الروح للفريق.

وأوضح المالك أنه لا يستطيع تقييم المدرب خلال أسبوع لكنه يحتاج للوقت واللاعبين أيضا، وتوجه بالشكر لمعالي رئيس الهيئة على دعمه في صفقة المهاجم الكونغولي كبنانغا، وأنه دائما على تواصل مع الأمير خالد بن فهد وكله ثقة أنه لن يرد النصراويين.