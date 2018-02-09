إصابة 3 أطفال إثر سقوط مقذوفات حوثية على محافظة العارضة

فهمي محمد(صدى):

أُصيب ثلاثة أطفال بإصابات تراوحت بين الخطيرة والخفيفة تأثراً بمقذوفات أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية على محافظة العارضة في جازان.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة من مساء الخميس أطلقت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مقذوفات مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في محافظة العارضة في جازان بطريقه مقصودة ومتعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن سقوط المقذوفات على الأعيان المدنية والمدنيين نتج عنه إصابة ثلاثة أطفال هم:

1- زياد قاسم سليمان عطيفي العمر سنتان (إصابة خطيرة)

2- ناصر حسن عطيفي العمر خمس سنوات (إصابة خفيفة)

3- عبدالله جابر عطيفي العمر خمس سنوات (إصابة خفيفة).

وأكد أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مستمرة في انتهاكها السافر والصريح لأعراف ومبادىء القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والواردة بالمادتين (51، 52).