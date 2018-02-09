كمال حمدي ينهي مبادرته ” نحن مرضى السكر قادرون ” للتوعية بأهمية المشي

العلا - محمد العتيق(صدى):

أنهى الفنان الشعبي كمال حمدي شقير مبادرته “نحن مرضى السكر قادرون” للتوعية بأهمية المشي ودوره في الوقاية من مرض السكري أمس الأول الأربعاء، والتي بلغت 301 كم مشياً على الأقدام بداية من مدينة تبوك وصولاً الى محافظة العلا.

وتأتي هذه المبادرة تحدياً لمرض السكري ، وفور وصوله تم استقباله في تقاطع الحجر بالقرب من بوابة مدائن صالح من قبل مدير القطاع الصحي بالعلا مطلق بن فارس الفقير، وجمعية العمل التطوعي، وفريق مشاة العلا، وعدد من الأهالي ومحبيه.

بعدها تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحته بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا.

وبهذه المناسبة قام القطاع الصحي بمحافظة العلا بشراكة جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا بتنظيم حفل لتكريم الأستاذ كمال اليوم الخميس 22 / 5 / 1439هـ بحضور سعادة وكيل الإمارة بمحافظة العلا الأستاذ فيصل المطيري ومدير القطاع الصحي وسعادة رئيس مجلس إدارة نادي العلا علي سعد بن جبر وسعادة رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبداللطيف البلوي وذلك في صالة الاحتفالات بمستشفى العلا.

احتوى الحفل على العديد من الكلمات ، بعدها تم تكريمه من بعض الجهات الحكومية والأهالي ورواد العمل التطوعي ، والجدير بالذكر ان مبادرة حمدي حظيت بدعم القطاع الصحي بمنطقة تبوك الذي رافقة منذ انطلاقته حتى وصوله وتقديم كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها.

كما حظيت المبادرة بدعم مادي من محلات المقناص للوازم الرحلات بالعلا ، وقد عبر الأستاذ كمال عن فرحته بإنهاء هذه المبادرة وتحدي هذا المرض كما قدم شكره للجميع على الدعم والاهتمام متمنيا للجميع التوفيق.