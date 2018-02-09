محلل رياضي: فريق النصر بالغ بالدفاع في الشوط الثاني من مباراة الديربي

نواف السالم(صدى):

علق المحلل الرياضي موسى المحياني على مباراة الديربي السعودي بين فريقي الهلال والنصر.

وقال المحياني، خلال مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري” إن نادي الهلال سمح للنصر بالارتداد على ملعبه في الشوط الأول لكنهم أغلقوا جميع المنافذ في الشوط الثاني، مضيفا أن فريق النصر بالغ بالدفاع في الشوط الثاني بعد هبوط اللياقة البدنية.

وأكد المحياني أن نادي الهلال كان بطيء باللعب في الشوط الأول وسيروتي بالغ في اللعب على الأطراف، كما أن الهدف الأول النصراوي والهلالي يوضح التكتيك من الفريقين.

وأوضح أن فريق النصر بالغ بالدفاع في الشوط الثاني بعد انخفاض المخزون اللياقي لكنهم أعادوا المنافسة على الدوري في الملعب.