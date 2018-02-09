ضبط 182 مخالفاً بمكة من جنسيات مختلفة في حملة أمنية

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بـ 182 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل لمركز الإيواء بالشميسي، صباح أمس، بعد أن أطاحت بهم أثناء تنفيذها للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل والحملة الوطنية “وطن بلا مخالف”.

ونفذت الحملة الأمنية عند الساعة الواحدة من فجر يوم الخميس، وانتهت مع صلاة الفجر، بمشاركة الشرطة وكافة الجهات الحكومية والأمنية والخدماتية.

شملت الحملة عدداً من أحياء العاصمة المقدسة، وأسفرت نتائجها بالقبض على ١٨٢ مخالفاً من مخالفي نظام الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات.