فودة :الحكم لم يحتسب ضربتي جزاء للهلال في الدقيقة ( 45 و 92 )

نواف السالم(صدى):

حلل الناقد الرياضي محمد فودة، مباراة الديربي بين فريقي الهلال والنصر، قائلا: “في الدقيقة 15 سقوط سلمان الفرج لاعب الهلال دون أي مخالفة على مدافع النصر داخل منطقة الجزاء”.

وأضاف فودة، خلال برنامج “أكشن يا دوري” أنه في الدقيقة 47 الحكم أعلن عن مخالفة للنصر دون وجود أي مخالفة داخل منطقة الجزاء النصراوية وتسديدة ريفاس مهاجم الهلال لم تجتاز خط المرمى، أما في الدقيقة 49 فسقط لاعب الهلال بن شرقي داخل منطقة الجزاء النصراوية و لا توجد مخالفة على مدافع النصر.

وأوضح أنه في الدقيقة 45 ضربة جزاء غير محتسبة لصالح الهلال بعد مخالفة ضرب من مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، وأنه في الدقيقة 41 كان يجب إنذار لاعب النصر فرجاني ساسي بالبطاقة الصفراء الثانية وطرده.

وقال فودة إن الحكم لم يحتسب ضربتي جزاء للهلال في الدقيقة ( 45 و 92 ) وكان يجب إنذار لاعب النصر فرجاني ساسي بالبطاقة الصفراء الثانية و طرده في الدقيقة 41، مضيفا أنه في الدقيقة 92 ضربة جزاء لم تحتسب لنادي الهلال بعد مخالفة سحب من مدافع النصر.