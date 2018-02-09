في هذا التوقيت.. نهائى كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية

ماجد محمد(صدى):

تحدد طرفا المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2017 – 2018 بتأهل فريقى برشلونة وإشبيلية على حساب كل من فالنسيا وليجانيس على التوالى.

يصطدم برشلونة بنظيره إشبيلية فى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، والتى تحدد لها يوم 21 إبريل المقبل، دون تحديد الملعب الذى سوف تقام عليه المباراة.

ووصل البارسا إلى المباراة النهائية بتخطيه فريق فالنسيا بنتيجة 3 – 0، فى مجموع المباراتين، حيث تغلب ذهابا فى “كامب نو” بنتيجة 1 – 0، سجله لويس سواريز، وإيابا بنتيجة 2 – 0، سجلهما البرازيلى فيليب كوتينيو والكرواتى إيفان راكيتيتش فى الدقائق 50 و 82 من زمن المباراة.