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خسائر في قادة الحوثيين إثر اشتباكات مع قوات الجيش اليمني بالجوف

خسائر في قادة الحوثيين إثر اشتباكات مع قوات الجيش اليمني بالجوف
فهمي محمد(صدى):

شنت قوات الجيش اليمني مواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة الجوف ، أسفرت عن مقتل عدد من القادة الحوثيين .

وانتهت الاشتباكات بمقتل القيادي الحوثي أبو روح الله مشرف جبهة الجوف ، ومقتل القيادي الحوثي محسن محمد الغريبي بالإضافة إلى 35 آخرين من العناصر الحوثية ، ومقتل القيادي فهد أحمد المزروعي .

ونتج عن المعارك الحوثية مع اليمنيين ، مقتل مسؤول كتيبة المهندسين الحوثيين الملقب بـ ” أبو مرتضى ” ، والقيادي أبو جهاد الحمزي مشرف الأمن الوقائي للحوثيين ، بالإضافة إلى مدير مكتب مديرية خب الشعف أبو علي الأعوج .

 


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