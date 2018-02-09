دراسة تحذر من تناول عصير البرتقال على معدة خاوية في الإفطار

نيويورك(صدى):

أكد خبراء تغذية في كلية الطب جامعة ” نيويورك ” ، أن تناول عصير البرتقال الطازج على معدة خاوية في وجبة الإفطار، يؤثر على الجهاز الهضمي.

وقال الخبراء – في دراسة حديثة لهم – ” إن تناول العصائر الطازجة ، خاصة البرتقال على معدة خاوية ، يربك الجهاز الهضمي وقد يعطل عمل البكتيريا المفيدة فيي الأمعاء ” .

وأكد الخبراء، أن عصير الفاكهة الطازج يحتوى على مستويات عالية من السكر الفركتوز، الذي يصل إلى المعدة بمعدلات سريعة ودقيقة يؤدى إلى اضطراب في الأمعاء الغليظة.