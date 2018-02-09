بالصور.. وفد نجوم المهرجان العربي للإعلام السياحي يزور محايل
زار وفد من نجوم المهرجان العربي للإعلام السياحي أمس محافظة محايل عسير، وذلك بحضور وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية ، وتجول الوفد الذي رأسه الأمين العام للمهرجان العربي للإعلام السياحي الفنان عبد الله العامر على عدد من المواقع السياحية والمنتزهات التي نفذتها وتديرها البلدية .
وأشاد أمين المهرجان العربي للإعلام السياحي الفنان ” العامر ” بالنهضة العمرانية والسياحية التي وصلت إليها المحافظة بعد زيارة عدد من المواقع شملت حديقة ملهمتي ، جبل المقيصرة ، شارع الوفاء، المقهى التشكيلي ، مهرجان التسوق . حدائق جنوب الحيلة .
وأشار إلى أنه سيتم إنتاج فيلم وثائقي عن محافظة محايل حيث سيتم تسليط الضوء على أهم المواقع السياحية في المحافظة ، وايضآ رياضة الطيران الشراعي ” والتي تعتبر من أهم الفعاليات التي تشهدها محايل خلال المهرجان الشتوي .
يذكر أنه تخلل استقبال نجوم المهرجان عدد من الكلمات الترحيبية بالوفد ، وكرمت لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأمين العام للمهرجان العربي للإعلام السياحي عبد الله العامر بدرعآ تكاريا يحمل شعار محايل أدفأ للعام الحالي 1439هـ .
اترك تعليقاً