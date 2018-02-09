بالصور.. وفد نجوم المهرجان العربي للإعلام السياحي يزور محايل

أبها(صدى):

زار وفد من نجوم المهرجان العربي للإعلام السياحي أمس محافظة محايل عسير، وذلك بحضور وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية ، وتجول الوفد الذي رأسه الأمين العام للمهرجان العربي للإعلام السياحي الفنان عبد الله العامر على عدد من المواقع السياحية والمنتزهات التي نفذتها وتديرها البلدية .

وأشاد أمين المهرجان العربي للإعلام السياحي الفنان ” العامر ” بالنهضة العمرانية والسياحية التي وصلت إليها المحافظة بعد زيارة عدد من المواقع شملت حديقة ملهمتي ، جبل المقيصرة ، شارع الوفاء، المقهى التشكيلي ، مهرجان التسوق . حدائق جنوب الحيلة .

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج فيلم وثائقي عن محافظة محايل حيث سيتم تسليط الضوء على أهم المواقع السياحية في المحافظة ، وايضآ رياضة الطيران الشراعي ” والتي تعتبر من أهم الفعاليات التي تشهدها محايل خلال المهرجان الشتوي .

يذكر أنه تخلل استقبال نجوم المهرجان عدد من الكلمات الترحيبية بالوفد ، وكرمت لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأمين العام للمهرجان العربي للإعلام السياحي عبد الله العامر بدرعآ تكاريا يحمل شعار محايل أدفأ للعام الحالي 1439هـ .