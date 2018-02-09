رسميًا.. التشكيل النهائي للهلال في بطولة الكأس الآسيوي

ماجد الأشرم(صدى):

انتهى مدرب الهلال رامون دياز من تحديد تشكيل الفريق النهائي ، للاعبين المشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا للعام الحالي .

ويشارك من اللاعبين فيصل درويش ومحمد البريك ومروان الحيدري ومحمد الواكد وعبدالله المعيوف وعلي الحبسي ، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وعبدالله الزوري وعلي آل بليهي وعبدالله الحافظ ومحمد جحفلي وأسامة هوساوي .

وينضم إلى لاعبي بطولة الكأس الآسيوي ، كل من سلمان الفرج ومهند فلاتة وعبدالملك الخيبري ومحمد كنو ، بالإضافة إلى نيكولاس ميليسي وعبدالله عطيف ، وإيزكويل سيروتي ، ونواف العابد وناصر الدوسري وماجد النجراني وفهد الرشيدي ومحمد الشلهوب ، وياسر القحطاني ومختار فلاتة ومجاهد المنيع وأشرف بن شرقي .