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رسميًا.. التشكيل النهائي للهلال في بطولة الكأس الآسيوي

رسميًا.. التشكيل النهائي للهلال في بطولة الكأس الآسيوي
ماجد الأشرم(صدى):

انتهى مدرب الهلال رامون دياز من تحديد تشكيل الفريق النهائي ، للاعبين المشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا للعام الحالي .

ويشارك من اللاعبين فيصل درويش ومحمد البريك ومروان الحيدري ومحمد الواكد وعبدالله المعيوف وعلي الحبسي ، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وعبدالله الزوري وعلي آل بليهي وعبدالله الحافظ ومحمد جحفلي وأسامة هوساوي .

وينضم إلى لاعبي بطولة الكأس الآسيوي ، كل من سلمان الفرج ومهند فلاتة وعبدالملك الخيبري ومحمد كنو ، بالإضافة إلى نيكولاس ميليسي وعبدالله عطيف ، وإيزكويل سيروتي ، ونواف العابد وناصر الدوسري وماجد النجراني وفهد الرشيدي ومحمد الشلهوب ، وياسر القحطاني ومختار فلاتة ومجاهد المنيع وأشرف بن شرقي .

 


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