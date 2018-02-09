جولات رقابية على المطاعم والمحلات التجارية في رجال ألمع

أبها(صدى):

شن قسم صحة البيئة في بلدية رجال ألمع أمس الخميس، جولات ميدانية على عدد من المحالات التجارية والمطاعم, وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن الفرق الرقابية قامت خلال الجولات بإغلاق 3 من المحلات المخالفة، شملت مطاعم وبوفيهات إلى جانب مصادرة عددٍ من المواد الغذائية والأطعمة والخضروات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية.

ورصدت الفرق بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح.