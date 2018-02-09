الإنذار المبكر: َتشكل ضباب يعيق الرؤية في مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر ، من تشكل ضباب على مناطق ينبع بالمدينة المنورة ، حيث تمتد إلى الرايس والأجزاء المجاورة لها ، وحتى طريق الساحل الواصل إلى جدة وأملج ، اليوم الجمعة

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن الضباب يصل إلى منطقة رابغ بمكة المكرمة ، حيث يمتد إلى ثول والأجزاء المجاورة لها ، بالإضافة إلى طريق الساحل الواصل إلى جدة وينبع .

وأوضح مركز النظام الآلي ، أن الضباب يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بهذه المناطق ، حيث تصل إلى أقل من3 كم .