محمد صلاح أفضل هداف أفريقي في استفتاء ” فيفا “

ماجد محمد(صدى):

حقق اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الفوز بالاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم حول من هو الهداف الأفريقي الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي، من بين 4 لاعبين فقط سجلوا 20 هدفاً أو أكثر بالمسابقة الإنجليزية.

صلاح انضم لقائمة من 3 لاعبين فقط كانت تضم نجمي منتخب كوت ديفوار ديديه دروجباأسطورة تشيلسي السابق، ويايا توريه نجم وسط مانشستر سيتي، إضافة إلى التوجولى إيمانويل أديبايور نجم هجوم أرسنال ومانشستر سيتي السابق.

وكان محمد صلاح سجل هدفين في شباك توتنهام خلال مباراة الجولة 26 من البريميرليج، ليرفع رصيده إلى 21 هدفاً في البريميرليج، ويصبح رابع لاعب أفريقي يسجل 20 هدفاً أو أكثر في تاريخ البريميرليج.