الأوقاف تعلن عن المساجد التي تقام بها صلاة الاستسقاء بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بتبوك، اليوم الخميس، عن تحديد 14 مسجدًا بأحياء تبوك لإقامة صلاة الاستسقاء، الإثنين القادم، بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بفرع الوزارة، أن المساجد المحددة لإقامة صلاة الاستسقاء هي ” جامع الوالدين بحي المروج، وجامع الأميرة سلطانة بنت عبدالعزيز بحي القادسية، وجامع الأمير سلطان ” الدعوة ” بحي الصالحية، وجامع الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية، وجامع الأمير فهد بن سلطان ” الكبير ” بحي المنشية، وجامع الملك فهد بحي الفيصلية، وجامع السريع بحي الراقي، وجامع حي الروضة، وجامع أنس بن مالك بحي الورود، وجامع أسامة بن زيد بحي المنتزه، وجامع سعد بن معاذ بحي النهضة، وجامع أبي شباب الزهري بحي كريم، وجامع الأوزاعي بحي المصيف، وجامع أسد بن الفرات بحي السعيدات ” .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة الاثنين القادم.