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بالفيديو.. الأكراد يوثقون لحظة تدمير دبابتين تركيتين بعفرين

بالفيديو.. الأكراد يوثقون لحظة تدمير دبابتين تركيتين بعفرين
دمشق(صدى):

نشرت وحدات حماية الشعب الكردية ، مقطع فيديو اليوم الخميس ، يوثق لحظة تدمير دبابات تركية في عفرين السورية ، التي تمثل أرض نزاع مسلح بين الأكراد والجيش التركي .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فقد أشارت الوحدات الكردية ، إلى أن المقطع يوثق عمليتين ؛ الأولى تستعرض لحظة تدمير الدبابة التركية من خلال صاروخ موجه يوم أمس الأربعاء بقرية قسطل خضريا شمال حلب بعفرين .

وأوضح المقطع ، استهداف الوحدات الكردية لدبابة تركية أخرى ، قامت بتدميرها من خلال صاروخ موجه باشتباكات بين الطرفين في ناحية راجو بنفس المنطقة يوم الثلاثاء الماضي .

ومن جانبه ، لفتت السلطات التركية مرات عديدة ، إن عفرين تقطنها الغالبية الكردية وتتمركز بها وحدات حماية الشعب ، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن التركي .

 


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