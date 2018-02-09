فريق طهاة يحصل على 15 ألف بيضة بترجمة جوجل
احتاج فريق مخيم طهاة الفريق الأولمبي النرويجي إلى كمية من البيض من بقالة محلية ، خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية .
ولم ينجح الفريق في طلب البيض من البقالة ، إلا بعدما لجأ إلى ترجمة ” جوجل ” لتحويل ما يريده من اللغة النرويجية إلى الكورية .
ووفجئ الفريق الأولمبي ، بعدما وصلت الطلبية ، حيث تلقوا شحنة محملة بـ15 ألف بيضة بدلًا من الطلبية المفترضة وهي 1500 بيضة ، وذلك لخطأ تعرضوا له خلال الترجمة دون أن ينتبهوا له .
ولحسن الحظ ، سمح للطهاة بإعادة 13500 بيضة لم يكونوا بحاجة لها ، حيث علق أحدهم قائلًا ” كان الأمر لا يصدق على الإطلاق ” .
وتابع قائلًا ” لقد تعلمنا الدرس ، وإذا كنا نعمل على مدار الساعة بإتقان فينبغي ألا نركن على ترجمة غوغل في طلب الأغراض التي نريدها ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42549 ] نشر منذ 54 دقيقة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24443 ] نشر منذ 50 دقيقة
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8116 ] نشر منذ 31 دقيقة
طـــــيب ليــــه مَجَـلـســـو عَـلـــى ألبـــاض🥚🥚🥚 ليمــــا يفََــــرخَـــن .🐣🤔🐣.