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فريق طهاة يحصل على 15 ألف بيضة بترجمة جوجل

فريق طهاة يحصل على 15 ألف بيضة بترجمة جوجل
سول(صدى):

احتاج فريق مخيم طهاة الفريق الأولمبي النرويجي إلى كمية من البيض من بقالة محلية ، خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية .

ولم ينجح الفريق في طلب البيض من البقالة ، إلا بعدما لجأ إلى ترجمة ” جوجل ” لتحويل ما يريده من اللغة النرويجية إلى الكورية .

ووفجئ الفريق الأولمبي ، بعدما وصلت الطلبية ، حيث تلقوا شحنة محملة بـ15 ألف بيضة بدلًا من الطلبية المفترضة وهي 1500 بيضة ، وذلك لخطأ تعرضوا له خلال الترجمة دون أن ينتبهوا له .

ولحسن الحظ ، سمح للطهاة بإعادة 13500 بيضة لم يكونوا بحاجة لها ، حيث علق أحدهم قائلًا ” كان الأمر لا يصدق على الإطلاق ” .

وتابع قائلًا ” لقد تعلمنا الدرس ، وإذا كنا نعمل على مدار الساعة بإتقان فينبغي ألا نركن على ترجمة غوغل في طلب الأغراض التي نريدها ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42549 ] نشر منذ 54 دقيقة

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[ عدد التعليقات: 24443 ] نشر منذ 50 دقيقة

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[ عدد التعليقات: 8116 ] نشر منذ 31 دقيقة

طـــــيب ليــــه مَجَـلـســـو عَـلـــى ألبـــاض🥚🥚🥚 ليمــــا يفََــــرخَـــن .🐣🤔🐣.

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