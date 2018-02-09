مليشيا الحشد الشعبي تستخدم أسلحة أمريكية في العراق

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران في العراق، استخدمت أسلحة أمريكية في المعارط قبل إعادتها للجيش.

وأوضحت الوزارة أنه تم بيع دبابات من نوع ابرامز أم1 إلى الحكومة العراقية في السنوات الـ10 الأخيرة في إطار برنامج مبيعات عسكرية تديره الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ” اكتشفنا أن معدات أمريكية المصدر بما فيها دبابات ابرامز وجدت عدة مرات بأيدى بعض مجموعات قوات الحشد الشعبي في حين أنه لا ينبغي استخدامها إلا من الجيش العراقي ” .