جامعة حائل تؤكد صرف مكافأة محرم لجميع المستحقين

علي العنزي(صدى):

صرح المتحدث باسم جامعة حائل ياسر الكنعان ، إن الإدارة انتهت من تسليم جميع الطلاب المستحقين نظاميًا مكافأة شهر محرم عام 1439 هجريًا ، بتاريخ 10 صفر .

وأشار الحساب الرسمي لمركز المعلومات عبر ” تويتر ” ، إنه تم صرف آخر مكافآت الفصل الدراسي الأول للطلبة المستجدين بتاريه 27 يناير للعام الجاري ، حيث أنه من المفترض صرفها في اليوم الخامس من كل برج ، إلا أن الأوامر الملكية قضت بتعديل المواعيد لتصبح يوم 27 من كل شهر ميلادي .

وأوضح مركز المعلومات سبب تأخير صرف المكافأة لشهر محرم الماضي ، حيث أنه كان بسبب تأخر من المناقلة .

لفت ” الكنعان ” ، إلى أن من لم تصرف لهم مكافأة محرم حتى الآن ، يجب أن يراجعوا إدارة المكافآت في عمادة القبول والتسجيل ، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected] .