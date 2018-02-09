المقدسيون يواجهون الاحتلال ويصلون الجمعة خلف السواتر الحديدية

القدس(صدى):

قضى المصلون في القدس، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيسوسة شرقي القدس، مفترشين الأرض مجددًا؛ احتجاجًا على الاعتقالات المكثفة لجيش الاحتلال وهدم البيوب واقتحام المدارس.

وهاجمت شرطة الاحتلال المصلين بعد بدء الاستعداد للصلاة، ودفعتهم خلف سواتر حديدية، حيث أقام المصلون صلاتهم خلف هذه السواتر.

ويواصل المقدسيون عزمهم على التصدي لسياسات الاحتلال المتصاعدة في المدينة، واقفين في وجه قوات جيش الاحتلال، مؤكدين أن الصلاة ستستمر على مدخل البلدة إلى حين تزال السواتر الحديدية وحتى يحصل الفلسطينيون على مطلبهم.