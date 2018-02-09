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حفيدة ميتران تكشف موقفها من قضية ” الوزير المغتصب ” بفرنسا

حفيدة ميتران تكشف موقفها من قضية ” الوزير المغتصب ” بفرنسا
باريس(صدى):

كشفت باسكال ميتران حفيدة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ، اليوم الجمعة ، عن موقفها من اتهام وزير البيئة نيكولا أولو بالاغتصاب منذ عقدين ، مؤكدة أنها تقف وراءه .

وأصدرت ” ميتران ” ، بيانًا يؤكد صحة أحد التقارير التي نشرتها وسائل إعلامية مسبقًا ، لتذكر تقدمها بشكوى عام 2008 ضد ” أولو ” ، في الوقت الذي كان فيه نجمًا تلفزيونيًا شهيرًا ومدافعًا عن البيئة .

وأشار محامي باسكال ، إن اسمها ارتبط بالعاصفة الإعلامية دون أخذ موافقتها على ذلك ، ميث لا ترحب بنشر مثل هذه الأشياء في كل الأحوال .


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