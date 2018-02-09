حادث مروري يقضي على أسرة كاملة بالبرك

أبها(صدى):

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في حادث مروري مروع جنوب محافظة البرك بساحل عسير.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الثالثة عصرًا، بانحراف سيارة من طراز فورشنر عن الطريق وانقلابها عدة مرات جنوب البرك، و تقل عائلة مكونة من أب وأم و3 أطفال.

وأوضح أن الفرق وصلت إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين إحداهما طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا والأخرى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بالإضافة إلى إصابة طفلة ثالثة بإصابات طفيفة، لافتًا إلى أن الأب والأم توفيا في موقع الحادث.

وأشار إلى أنه تم نقل الطفلة مع فرقة إسعاف الهلال الأحمر بالبرك والطفل مع إسعاف مستشفى البرك والحالتان المتوفاتان تم نقلهما عن طريق إسعاف الهلال الأحمر بالحريضة وتم نقل جميع الحالات لمستشفى محافظة البرك العام ومن ثم تحويل الحالتين الحرجتين لمستشفى عسير المركزي كإنقاذ حياة.