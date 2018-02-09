ناسا تكشف عن نيزك بحجم الحوت الأزرق يقترب من الأرض

واشنطن(صدى):

أكدت وكالة ناسا على مرور نيزك مصنف من ضمن الأنواع الخطيرة ، في مسافة قريبة من كوكب الأرض ، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت غرينتش ، يوم الأحد الماضي .

وأشارت الوكالة ، إلى أن النيزك يفوق في حجمه الحوت الأزرق ، حيث يطلق عليه 2018 CB ، ويتوقع أن يظهر في نظاق يمثل خمس المسافة بين القمر والأرض .

وأوضحت وكالة ناسا أن هذا النيزك يعد من بين النيازك الخطرة إذا مرت في نطاق 7 ملايين و400 ألف كيلو متر، بينما يقترب هذا النيزك بمقدار 64 ألف كيلومترًا فقط ، فيما يتراوح حجم الكويكب بين 50 و 130 قدمًا ، بينما يحذر خبراء من أن نيزكًا في هذا الحجم لا يقترب من الأرض سوى مرتين في العام .

ولفتت إلى أن النيزك لا يشكل تهديدًا فعليًا بالتصادم مع الأرض .