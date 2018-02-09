  • الجمعة 9

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ناسا تكشف عن نيزك بحجم الحوت الأزرق يقترب من الأرض

ناسا تكشف عن نيزك بحجم الحوت الأزرق يقترب من الأرض

ناسا تكشف عن نيزك بحجم الحوت الأزرق يقترب من الأرض
واشنطن(صدى):

أكدت وكالة ناسا على مرور نيزك مصنف من ضمن الأنواع الخطيرة ، في مسافة قريبة من كوكب الأرض ، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت غرينتش ، يوم الأحد الماضي .

وأشارت الوكالة ، إلى أن النيزك يفوق في حجمه الحوت الأزرق ، حيث يطلق عليه 2018 CB ، ويتوقع أن يظهر في نظاق يمثل خمس المسافة بين القمر والأرض .

وأوضحت وكالة ناسا أن هذا النيزك يعد من بين النيازك الخطرة إذا مرت في نطاق 7 ملايين و400 ألف كيلو متر، بينما يقترب هذا النيزك بمقدار 64 ألف كيلومترًا فقط ، فيما يتراوح حجم الكويكب بين 50 و 130 قدمًا ، بينما يحذر خبراء من أن نيزكًا في هذا الحجم لا يقترب من الأرض سوى مرتين في العام .

ولفتت إلى أن النيزك لا يشكل تهديدًا فعليًا بالتصادم مع الأرض .


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 42549 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الخالق مدبر الفلك والأكوان ,,

[ عدد التعليقات: 14438 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحانه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *