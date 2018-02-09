نشر : منذ 2 ساعتين 4٬355 3 فن وثقافة ” الفايز ” يحتفل بزواجه من رؤى الصبان في الرياض أماني الغامدي(صدى): احتفل الإعلامي حمود الفايز بزفافه على الإعلامية رؤى الصبان ، مساء اليوم الجمعة بالرياض . وكان من ضمن حضور الحفل ، عدد كبير من الإعلاميين وأقارب العروسين . الوسوم:إعلامي, الرياض, الفايز, حفل, زواج
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7170 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يوفقهم ويسعدهم😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24443 ] نشر منذ 41 دقيقة
كلللللللووووووش الله يوفقهم ويسعدهم
رااايق[ عدد التعليقات: 3674 ] نشر منذ 31 دقيقة
ألف مبروك والله يهنيكم ويسعدكم * ويرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله ***
*
وبهذا الخبر السعيد * أقول تصبحون على خير وأحلام سعيدة *******