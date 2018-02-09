” الفايز ” يحتفل بزواجه من رؤى الصبان في الرياض

أماني الغامدي(صدى):

احتفل الإعلامي حمود الفايز بزفافه على الإعلامية رؤى الصبان ، مساء اليوم الجمعة بالرياض .

وكان من ضمن حضور الحفل ، عدد كبير من الإعلاميين وأقارب العروسين .