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” الفايز ” يحتفل بزواجه من رؤى الصبان في الرياض

” الفايز ” يحتفل بزواجه من رؤى الصبان في الرياض
أماني الغامدي(صدى):

احتفل الإعلامي حمود الفايز بزفافه على الإعلامية رؤى الصبان ، مساء اليوم الجمعة بالرياض .

وكان من ضمن حضور الحفل ، عدد كبير من الإعلاميين وأقارب العروسين .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3674 ] نشر منذ 31 دقيقة

ألف مبروك والله يهنيكم ويسعدكم * ويرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله ***
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وبهذا الخبر السعيد * أقول تصبحون على خير وأحلام سعيدة *******

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