مفتى مصر الأسبق يشارك في حياكة كسوة الكعبة بجناح المملكة في معرض الكتاب

القاهرة(صدى):

زار مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، جناح المملكة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ49.

وأشاد ” واصل ” بجناح المملكة من حيث التنظيم والترتيب والتنوع الذي يتميز به الجناح وتعدد المشاركات في كافة أنواع المعرفة والعلوم المختلفة ومن حيث وجود أكثر من نمط وشكل من مطبوعات ووسائط في كل العروض التقدمية ونموذج للحضارة والرقي.

وأعرب عن سعادته بزيارة الجناح لأنه وجهه مشرفه للمملكة والعالم العربي والإسلامي، وأن كل ما راه في المعرض يؤكد أن المملكة رائدة في العالم الإسلامي ورائدة أيضا في الدعوة إلي الله تعالي وإلي الإسلام.

كما أشاد ” واصل ” بالمعروضات الموجودة عن حياة النبي صلي الله عليه وسلم وعن حياته في مكة وفي المدينة وكل ما يتعلق بالسيرة النبوية وغيرها من الإصدارات والكتب التي تشرح وتعرف بالإسلام وغيرها من العلوم المختلفة التي توضح وتبرز نهضة المملكة.

وشارك الدكتور نصر فريد واصل خلال زيارته في حياكة جزء من كسوة الكعبة المشرفة داخل الجناح، مؤكدًا أن كل ماراه داخل الجناح مبشر ومحقق للأمل لكل مسلم وأن الدعوة الإسلامية رسالة أمن وسلام للبشرية كلها وأن العالم الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف وأن الإسلام منصور بأهله وعلمائه وبمصر والمملكة وخادم الحرمين الشريفين والأزهر الشريف الذي هو مع وسطية الإسلام ومحاربة الإرهاب والتطرف، وأدعو الله أن يعم السلام والأمن العالم أجمع.