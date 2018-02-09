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أطباء مستشفى الملك خالد يعيدون الحياة لأم وأطفالها بعد اختناقهم

أطباء مستشفى الملك خالد يعيدون الحياة لأم وأطفالها بعد اختناقهم
محمود البلوي(صدى):

استطاع الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الملك خالد في تبوك مساء أمس الخميس ، من إعادة الحياة والتنفس لأم وثلاثة أطفال ، أصيبوا بتوقف في القلب والتنفس بسبب تعرضهم لحريق اندلع داخل المنزل .

وأشارت صحة تبوك ، إلى أن طوارئ المستشفى أعلنت حالة ” الكود بلو ” ، بعد استقبالها للأم وأطفالها الثلاثة ، لينجح الفريق الطبي في إعادة الحياة لهم ، بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي الذي استجابت له الأربع حالات .

وأوضحت صحة المنطقة ، أن إحدى الأطفال تبلغ 4 أعوام ، توفيت صباح اليوم الجمعة ، فيما لاتزال الأم وطفليها الآخرين يخضعون لتلقي العلاج اللازم .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

بإرادة الله وتوفيقه تم أنقاذ حياة ام وثلاثة أبناء

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