أطباء مستشفى الملك خالد يعيدون الحياة لأم وأطفالها بعد اختناقهم
استطاع الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الملك خالد في تبوك مساء أمس الخميس ، من إعادة الحياة والتنفس لأم وثلاثة أطفال ، أصيبوا بتوقف في القلب والتنفس بسبب تعرضهم لحريق اندلع داخل المنزل .
وأشارت صحة تبوك ، إلى أن طوارئ المستشفى أعلنت حالة ” الكود بلو ” ، بعد استقبالها للأم وأطفالها الثلاثة ، لينجح الفريق الطبي في إعادة الحياة لهم ، بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي الذي استجابت له الأربع حالات .
وأوضحت صحة المنطقة ، أن إحدى الأطفال تبلغ 4 أعوام ، توفيت صباح اليوم الجمعة ، فيما لاتزال الأم وطفليها الآخرين يخضعون لتلقي العلاج اللازم .
قديمة وتمشي علينا[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
بإرادة الله وتوفيقه تم أنقاذ حياة ام وثلاثة أبناء