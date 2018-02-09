” العقيل ” يوضح أهمية التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

استضاف الصالون الثقافي بجناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ49، مدير دار التأصيل للنشر الشيخ عبدالرحمن العقيل، في ندوة بعنوان ” المعلوماتية في خدمة السنة النبوية ” .

وأكد الشيخ العقيل خلال الندوة على أهمية استخدام التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية، لافتًا إلى أنها سدت فراغًا كبيرًا في مجال تطوير التعامل مع ضبط وتحصين كتب السنة النبوية، وتطوير التعامل مع اللغة العربية حاسبويًا، حيث تم إنجاز المحلل الصرفي الآلي للغة العربية في دارة التأصيل الذى نال ثناء العلماء والمتخصصين في نشر رسالة الدين الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وأوضح أن ما قامت به ” دار التأصيل ” الهدف منه اثراء العقول وتوسع آفاق نشر الرسالة المحمدية مستعينًا بالتقنية الحديثة في نشر علومها النافعة التأصيلية، التي نقحت وروجعت من قبل العلماء والمتخصصين، وقامت بفحص وتدقيق أكثر من 4 آلاف حديث نبوي من خلال علماء أجلاء متخصصين في السنة النبوية لإعلاء مكانة وحفظ السنة النبوية الشريفة.

واعتبر الشيخ العقيل ما يحدث من تقنية معلوماتية في خدمة السنة النبوية، إنجازًا غير مسبوق لخدمة السنة وحفظًا للمصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بطريقة علمية تقوم على أسس منهجية، لدراسة كل ما يتصل بالحديث النبوي الشريف من الأسانيد الصحيحة.