علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، الانتهاء من تحرير عقود المتعاونين المتفرغين مع الإذاعة والتلفزيون بمختلف الوظائف الإعلامية والفنية وليس لهم وظائف في جهات أخرى.

وأوضحت الهيئة أنها ستبدأ المرحلة الأولية وتوقيع العقود مع المتعاونين الذين كانوا يعملون على نظام التعاون سابقًا بمختلف مناطق المملكة البالغ عددهم 530 متعاونًا، يوم الأحد 25/5/1439هـ.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي توجيه الرئيس التنفيذي منذ ثلاثة أسابيع بتعيين المتعاونين بعقود، تتضمن رواتب مجزية، ومميزات، وتأمينًا طبيًّا؛ لمنحهم الاستقرار الوظيفي، وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على المزيد من العطاء.