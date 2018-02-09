الجوف تنثر شعرها في ليالي الجنادرية على أنغام الربابة

واس(صدى):

احيت منطقة الجوف على أنغام الربابة وترانيم الشعر النبطي ليالي الجنادرية وسط إقبال كثيف من زوار المهرجان ، حيث تستمر هذه المشاركات طيلة فعاليات المهرجان والتي يتم اقامتها على المسرح الخاص بجناح إمارة منطقة الجوف، والذي يقدم عدداً من الفنون الشعبية كالدحة والعرضة والسامري وعزف الربابة والشعر النبطي، إضافة إلى استقبال الزوار وضيافتهم بحلوة الجوف والقهوة العربية .

وحظيت هذه الأمسيات بمشاركة الشاعر النبطي عطا الله بن قطيش الشراري وشاعر الربابة صالح ميس الرويلي ، وحضور عدد من المهتمين بمثل هذه المشاركات الثقافية ، والتي تنوعت بين القصائد الحماسية والوطنية والحِكم .

من جانبه أوضح رئيس وفد الجوف المشارك بالجنادرية الدكتور نواف الذويبان بأن هذه الأمسيات تأتي ضمن مشاركة الفرق الشعبية وتقدم نماذج من المخزون التراثي الذي تتميز به هذه المنطقة الغالية من المملكة، مؤكداً أن الجناح سيواصل تقديم الأمسيات الشعرية يومياُ وسط تنوع الشعراء والفنون التي يقدمونها.