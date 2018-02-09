بالصور.. عربات ” القولف ” تجوب ساحات وأروقة الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

أطلقت هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، خدمة جديدة لحجاج بيت الله الحرام داخل أروقة وساحات المسجد الحرام، في إطار جاهزية الفرق الإسعافية داخل المسجد الحرام.

ودشنت الهيئة عربات القولف الجديدة لنقل المرضى والمصابين داخل ساحات المسجد، والتي تمتاز بصغر حجمها نسبيًا لكي تتمكن من التحرك بسهولة بين الحشود.

وأوضحت الهيئة أن العربات من طرازات حديثة ومصممة بشكل يمكن المسعف من القيام بعمله الإسعافي بكل يسر وسهولة، كما تمكنه من حمل واستخدام أدواته الإسعافية أثناء النقل بشكل أكثر فعالية.

يُذكر أن الحرم المكي الشريف يتضمن على ٤ مراكز إسعافية، وتم توزيع عربة قولف جديدة لكل مركز.