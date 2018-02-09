المواطن الأكثر تبرعًا بالدم في المملكة يؤكد أهميته للصحة

نايف السالم(صدى):

حرص مواطن سبعيني على التبرع بالدم كل 3 أشهر طوال السنوات الماضية ، حتى أصبح الأكثر في عدد مرات التبرع في المملكة ، والتي بلغت حوالي 110 مرة .

ومن جانبه ، أشار المواطن حمد الجاسر خلال حواره لبرنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، إلى أن التبرع بالدم مفيد للصحة وفقًا لنصائح الأطباء ، وأنه يتمكن بفضله من استعادة نشاطه ، حيث ظل يتبرع بالدم على مدى حوالي 40 عامًا حتى وصل إلى هذا العدد من المرات .

وأوضح ” الجاسر ” ، أن التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المرضى المحتاجين إليه ، لافتًا إلى أن الفائدة التي تعود عليه من التبرع هي أنه يعيش بدون أمراض حتى الآن .

وأضاف المواطن السبعيني ، أن الأطباء نصحوه بالتوقف عن التبرع لمدة عام ، حيث أنه يكون أقل فائدة بعد عمر السبعين .