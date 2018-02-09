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الهلال يعقد اجتماعًا قبل لقاء العين الإماراتي

الهلال يعقد اجتماعًا قبل لقاء العين الإماراتي
نواف السالم(صدى):

عقدت إدارة نادي الهلال الاجتماع التنسيقي لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بلقاء الفريق الأول لكرة القدم مع ضيفه العين الإماراتي ، يوم الثلثاء المقبل ضمن مواجهات الدوري الآسيوي ، على ملعب الهلال في جامعة الملك سعود .

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق الأستاذ ثامر الطاسان ، بالإضافة إلى أمين عام النادي المساعد الأستاذ فهد الحميدي ، ومدير الاحتراف تركي المسند ، وعدد آخر من منسوبي النادي .

وانتهى الاجتماع بتوزيع كافة الأدوار والمهام لاستقبال بعثة النادي الإماراتي التي تصل ظهر يوم الإثنين المقبل ، ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بوصول طاقم الحكام ومراقب المباراة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8470 ] نشر منذ 6 دقائق

خير ان شاء الله

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