الهلال يعقد اجتماعًا قبل لقاء العين الإماراتي

نواف السالم(صدى):

عقدت إدارة نادي الهلال الاجتماع التنسيقي لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بلقاء الفريق الأول لكرة القدم مع ضيفه العين الإماراتي ، يوم الثلثاء المقبل ضمن مواجهات الدوري الآسيوي ، على ملعب الهلال في جامعة الملك سعود .

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق الأستاذ ثامر الطاسان ، بالإضافة إلى أمين عام النادي المساعد الأستاذ فهد الحميدي ، ومدير الاحتراف تركي المسند ، وعدد آخر من منسوبي النادي .

وانتهى الاجتماع بتوزيع كافة الأدوار والمهام لاستقبال بعثة النادي الإماراتي التي تصل ظهر يوم الإثنين المقبل ، ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بوصول طاقم الحكام ومراقب المباراة .