” مرور الطائف ” يحذر المخالفين من السرعة الزائدة بزيارة مصابي الحوادث

عبد العزيز القثامي(صدى):

نظم فريق من إدارة مرور محافظة الطائف، زيارة إلى مجمع الملك فيصل، بصحبة عددًا من السائقين المخالفين؛ لتوعيتهم ومشاهدة المرضى لمصابين جراء الحوادث المرورية نتيجة التهور.

ووقام الفريق خلال الزيارة بجولة في أقسام مجمع الملك فيصل بالطائف وزيارة المرضى الذين تعرضوا لإصابات نتيجة الحوادث المرورية الناتجة عن عدم احترام الأنظمة المرور.

وتمت خلال الزيارة توعية المخالفين بالممارسات الخاطئة التي تعرضهم للخطر مثل السرعة الجنونية، مشددين على تغيير سلوك السائقين من مرتكبي تلك المخالفات، وبخاصة الشباب، في رفع الوعي المروري لديهم.

وجاءت هذه المبادرة بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور ومتابعة مدير مرور الطائف، ضمن مبادرة بالمشاركة المجتمعية تحت عنوان ” سلامتك مطلبنا ” بين مجمع الملك فيصل وإدارة مرور الطائف.