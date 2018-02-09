بالفيديو والصور.. الإطاحة بـ 5 مواطنين مطلوبين في قضايا مخدرات بالرياض

علي القحطاني(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالاشارة الى مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويظهر فيها عمليات إطلاق نار وسلب سيارة بالقوة .

فقد تلقت دوريات الامن عند الساعة (٢.٣٠) من فجر يوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٥/٢٣هـ بلاغا من احد المواطنين عن قيام مجموعة أشخاص بالتهجم عليه أمام منزله بحي طويق وإطلاق النار عليه من سلاح ناري نوع رشاش وسرقة سيارته .

وبالتحري عن الجناة ومتابعتهم تم رصدهم بحي ضاحية لبن بمدينة الرياض وهم يستقلون سيارة ، سبق ان تم التعميم عن تعرضها للسرقة .

وعند مبادرة رجال الامن بالقبض عليهم بادروا بإطلاق النار والترجل من السيارة والإختباء بالوادي حيث تمت محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم والقبض عليهم وعددهم (٥) خمسة سعوديين في العقد الثاني من العمر بينهم عدد من المطلوبين في قضايا مخدرات ، وضبط في حوزتهم سلاح ناري رشاش وعدد ٢ مخزن ذخيرة حية.

ولم ينتج عن تبادل اطلاق النار معهم أي إصابة لرجال الأمن ، ولله الحمد ، فيما تعرض (٣) ثلاثة من المقبوض عليهم لإصابات بسيطة في أقدامهم جراء محاولتهم الهروب بعد ترجلهم من السيارة. وقد تم ايقاف المقبوض عليهم بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة.

وشرطة الرياض اذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته .والله الهادي الى سواء السبيل.