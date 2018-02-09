تكليف العقيد ” الحمود ” رئيسًا تنفيذيًا لمشروع ” نبراس “

عادل الحربي(صدى):

أصدر أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” ، قرارًا اليوم الجمعة ، يقضي بتكليف العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود رئيسًا تنفيذيًا للمشروع .

وجاء ذلك بناءاً على توجيهات وموافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

رحب منسوبوا أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” ، بالدكتور ” الحمود ” ، مثمنين توجيه سمو وزير الداخلية الذي يمثل إضافة مميزة لمشروع ” نبراس ” .